Il cane attende giorni davanti al letto del padrone morto, la foto commuove il web

Lunedì 24 Giugno 2019, 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per giorn. Il tenero Moose, unè rimasto accanto al letto del padrone malato fino alla morte e anche oltre. L'immagine del tenero cane seduto accando al letto che fissa il vuoto in attesa che il suo amato padrone torni ha fatto il giro del mondo e ha commosso tutto il web.La fotografia è stata pubblicata su Facebook dal North Star Pet Rescue, un’organizzazione di volontariato del New Jersey, Stati Uniti che ha raccontato la storia di Moose. Il labrador è triste e depresso da quando non vede tornare il suo padroncino, che purtroppo non potrà rivedere mai più. I volontari chiedono che possa essere adottato, l'amore di una nuova famiglia potrebbe aiutarlo a superare il trauma e a tornare ad essere di nuovo felice.Moose cerca una famiglia che possa amarlo, è un cane che va molto d'accordo con i bambini, ma vista la situazione la speranza è di potergli trovare una casa dove non venga lasciato solo per troppe ore.