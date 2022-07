Il caldo estremo scioglie le piste degli aeroporti. Cosa sta succedendo

Sempre più difficile volare in questa estate 2022. Agli scioperi delle compagnie europee che stanno causando ritardi nei voli di ore e molti disagi e code ai passeggeri, ora il caldo anomalo di queste settimane sta mettendo a rischio anche l'asfalto.

Francesco, 17 anni, ucciso a coltellate in strada nel Foggiano. In ospedale la rabbia dei parenti

Prima a far scattare l'allarme è l'orgoglio inglese, la RAF, la Royal Air Force che ha annunciato il decollo dei suoi jet da basi militari alternative, rispetto alla base aerea di Brize Norton a causa delle temperature estreme; infatti secondo l'emittente Sky News le alte temperature stanno sciogliendo il manto stradale della pista della base dell'Oxfordshire.

Se i militari possono trovare alternative su altre basi, per i voli civili e per i passeggeri comuni, il problema è più complesso. Per lo stesso motivo, infatti, anche lo scalo londinese di Luton ha dovuto sospendere i voli: «A seguito delle alte temperature di oggi, è stato identificato un difetto sulla superficie della pista. Gli ingegneri sono stati chiamati immediatamente sul posto e sono attualmente in corso i lavori di riparazione per riprendere le operazioni il prima possibile. Ci scusiamo per il disagio arrecato».

.@RoyalAirForce statement on flights at RAF Brize Norton:



"During this period of extreme temperature flight safety remains the RAF’s top priority, so aircraft are using alternative airfields in line with a long-established plan. This means there is no impact on RAF operations."

— Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) July 18, 2022