Il suo cane la morde e le fa un piccolo graffio, nonna perde le gambe e 6 dita per un'infezione

Sabato 31 Agosto 2019, 17:07

Kathy Roberts, nonna di 60 anni, è stata morsa dal cagnolino domestico, ma non ha fatto troppa attenzione a quello che era successo però dopo qualche giorno ha contratto un'infezione potenzialmente mortale.Dopo qualche giorno dal morso, come spiega anche il Sun, la donna ha iniziato ad avere i primi sintomi, ma ha creduto fosse solo influenza: era stanca, spossata e leggermente febbricitante. La situazione però peggiorava e la nonna ha inziato a trascinare le gambe, incapace di stare in piedi, così il marito l'ha portata in ospedale dove i medici hanno diagnosticato l'infezione.La donna ha spiegato di essere stata morsa dal cagnolino mentre gli dava da mangiate, si trattava solo di un piccolo graffio così ha messo una pomata e ha lasciato cadere la cosa. Nel morso però uno dei batteri presenti all'interno della bocca dell'animale è entrato in contatto con il sangue dando il via a una brutta infezione. Kathy è stata sottoposta a un intervento per arginare la cancrena: le sono state amputate sei dita di una mano e dopo qualche settimana anche le due gambe.