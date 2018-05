Il bagnante prende un cucciolo di delfino spiaggiato e lo carica in auto: ricercato

Canguro ucciso a sassate dai visitatori di uno zoo: volevano vedere come saltava​

Unfinito su una spiaggia turistica è stato preso e portato via, probabilmente mentre era ancora in vita, da unche lo hae si è allontanato. È quanto accaduto in, a pochi giorni di distanza dalla morte di un canguro colpito da pietre lanciate dai visitatori di uno zoo. Le autorità locali ora sono alla ricerca dell'uomo.L'episodio è avvenuto nella spiaggia di Hailing Island, una zona molto frequentata dai turisti, non solo cinesi. L'uomo, nell'atto di allontanarsi con il delfino sulle spalle, è stato immortalato da un filmato che gli inquirenti hanno giudicato come autentico.Per questo motivo è scattato un ordine di ricerca per il turista, anche perché alcuni pescatori ritengono che l'animale, lungo circa 120 centimetri e del peso di circa 15 chilogrammi, potrebbe essere un esemplare, non ancora adulto, di, che in Cina è una. Alcuni testimoni sostengono che l'animale, ferito e con vistose cicatrici, al momento di essere portato via dal turista era ancora vivo.