Ricercato sorpreso a trascorrere la notte nel reparto letti di Ikea dai dipendenti

Messina, esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio: almeno 3 morti

Mercoledì 20 Novembre 2019, 18:04

Lo staff di un punto venditadi, a nord di Stoccolma, si è recato al lavaro per trovare all'apertura del negozio unaddormentato nel reparto letti.I dipendenti dopo aver trovato il venticinquenne profondamente addormentato nel negozio, hanno immediatamente chiamato la polizia. Non erano tuttavia a conoscenza che fosseE' stato solo quando sono arrivati gli agenti, poco le cinque del mattina, che hanno scoperto che per il ragazzo era stato emessoper un altro crimine, i cui dettagli non sono stati divulgati dalle autorità. Il giovane è stato arrestato per infrazione e portato a Stoccolma dove dovrebbe essere stato cmmesso l'altro crimine.Nel dicembre 2016, Ikea ha comunicato ai suoi clienti che chiunque fosse stato sorpreso a trascorrere la notte in un dei loro negozi, sarebbe stato denunciato come. L'avviso era arrivato dopo che nel 2016 si erano succeduti una serie di circa dieci casi di "pernottamenti" in vari negozi nel mondo, come risultato di una sorta di, che sembra sia stata lanciata da due YouTubers belgi.