Ikea lancia la linea di abbigliamento: si chiama Efterträda e avrà il codice a barre di Billy

Ikea lancia la sua linea di abbigliamento. Dopo Lidl anche il colosso svedese è pronto a lanciarsi nel mondo della moda e come punto di partenza sceglie il Giappone dove magliette e felpe sono già disponibili alla vendita. Probabilmente come requisito fondamentale ci sarà quello di doversele cucire da soli, ma visto il successo della linea di abbigliamento del supermercato qualcosa fa pensare a un nuovo fenomeno pop.

L’annuncio era arrivato a luglio, quando Ikea Japan aveva detto che avrebbe rilasciato una linea speciale di abbigliamento, battezzata “Efterträda” e ora è finalmente disponibile. La collezione è dal sapore minimal: bianco come colore dominante, il logo giallo blu di IKEA e il codice a barre dalla famosa libreria Billy. I capi di abbigliamento disponibili sono t-shirt e felpe con cappuccio per adulti e bambini, ma anche molti accessori: portachiavi, bag, ombrelli, borracce e asciugamani.

Per adesso i prodotti sono disponibili in due store giapponesi (Ikea Shibuya e Ikea Harajuku) e dall’11 dicembre saranno distribuiti nel resto del Paese e online. Non è chiaro quando e se arriveranno anche in Europa e nel resto del mondo. Visto il grande successo del brand tedesco Lidl però il marchio svedese non dovrebbe perdere questa grande occasione per "assemblare" un bel successo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Dicembre 2020, 13:47

