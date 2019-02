Donne e ragazze 'eliminate' dal catalogo: Ikea citata in giudizio, «class action multimilionaria»

Un interodi mobili, ma senza immagini di donne o ragazze: è successo in Israele, dove la società Ikea, colosso svedese dei mobili presente in tutto il mondo, è stata denunciata per discriminazione di genere. Il catalogo, destinato alla popolazione ebraico-ortodossa, non aveva infatti immagini femminili: la questione risale al 2017, ma a riferirlo è stato oggi il quotidiano Haaretz, secondo cui Ikea è stata citata in giudizio a Gerusalemme per una class action multimilionaria.A seguito della denuncia - ha aggiunto Haaretz - Ikea Israele ha già annunciato che non distribuirà cataloghi in futuro che escludono le donne. A citare Ikea sono stati, un'ebrea riformata che ha ricevuto il catalogo per posta a casa, e il 'Centro per l'azione religiosa', braccio legale del Movimento Riformato in Israele.