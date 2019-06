Il figlio nasce fuori dal matrimonio, mamma lo lancia dalla finestra dopo il parto

Lunedì 10 Giugno 2019, 18:14

Il f, così la mamma losubito dopo averlo partorito. La ragazza dicinese avrebbe concepito questo bambino fuori dal matrimonio. Per tutta la durata della gravidanza ha nascosto di essere incinta, poi ha partorito in casa e ha provato a liberarsi del neonato.A lanciare l'allarme sono stati dei vicini di casa. Il bimbo era infatti rimasto sul cornicione della finestra e i vicini hanno sentito dei versi. Credendo fosse un gatto in difficoltà sono andati a controllare, rendendosi poi conto che si trattava di un neonato. Secondo quanto riporta il Daily Mail , un uomo ha messo una scala per raggiungere il cornicione, poi un'altra donna lentamente è salita e facendo attenzione ha afferrato il piccolo per consegnarlo poi nelle mani dei sanitari.Il neonato aveva ancora il cordone ombelicate attaccato, però per i medici le sue condizioni di salute sono stabili. La mamma intanto è stata identificata e arrestata, la donna ha ammesso di averlo fatto perché il bimbo era illegittimo, ora è in arresto.