Si finge rifugiata ucraina per partecipare alle feste vip: attrice russa espulsa dal Sudafrica

Un'attrice russa ha finto di essere una rifugiata di guerra ucraina per partecipare alla festa di compleanno di un miliardario è stata espulsa dopo che sono state diffuse online le foto che la ritraevano all'evento. Si chiama Ieva Andrejevaite, i funzionari dell'immigrazione hanno visto le foto che la ritraevano alla festa VIP. Ha 34 anni, e il 28 aprile ha dichiarato di essere una richiedente asilo all'arrivo all'aeroporto internazionale di Città del Capo, in Sudafrica, dopo che le era stato negato l'ingresso per mancanza di visto.

Il piano smascherato

Cercando un altro modo per raggiungere un evento di lusso ospitato nel Paese, l'attrice londinese ha informato i funzionari che stava fuggendo dall'invasione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin. Dopo essere stata lasciata entrare, il suo piano è stato presto smascherato dopo che è stata fotografata mentre si mescolava con gli ospiti VIP a una festa organizzata dal miliardario investitore privato Rob Hersov. Era persino arrivata sul jet privato dell'uomo d'affari britannico-americano di origine sovietica Len Blavatnik, che secondo Forbes è la ventesima persona più ricca del mondo.

Il giallo del visto

Il portavoce del Dipartimento degli Affari Interni del Sudafrica, Siya Qoza, ha dichiarato che le era stato concesso l'ingresso nel Paese per consentirle di presentare una richiesta di asilo entro cinque giorni, ma che non ha presentato alcuna domanda entro questo periodo. Commentando il suo caso, ha detto che: «Dopo il rifiuto dell'ingresso, la donna ha mentito ai funzionari dell'immigrazione, inventando la storia di voler chiedere asilo. In base alle nostre leggi sui richiedenti asilo, i funzionari dell'immigrazione avevano le mani legate e dovevano lasciarla entrare nel Paese in modo che potesse presentare domanda di asilo entro cinque giorni. Le è stato regolarmente rilasciato un visto per richiedenti asilo ai sensi della legge sull'immigrazione 13 del 2002».

