Covid, vacanza da incubo a Ibiza: «Non andate all'estero, è un inferno»

Una parrucchiera britannica è da giorni bloccata in quarantena in un Covid Hotel di Ibiza che ha definito senza mezzi termini «infernale». È risultata positiva durante le sue vacanze sull'isola delle Baleari, in Spagna. Kimberly McIlwham, 28 anni di Neilston, nell'East Renfrewshire, ha deciso di raccontare la sua esperienza per esortare coloro che stanno pensando di viaggiare all'estero di ragionarci due volte perché il suo lungo weekend al sole si è trasformato in un vero e proprio incubo.

Le sue parole sono chiare: “Se potessi tornare indietro nel tempo, direi a me stessa di non andare all'estero in vacanza. Ora starò in quarantena almeno dieci giorni. Dopo di che dovrò organizzare un volo di ritorno e mettermi in quarantena a casa per dieci giorni dopo che Ibiza è stata reinserita nella lista rossa. La gente dovrebbe stare attenta a quanto sia rischioso un viaggio all'estero in questo momento".

Kimberly McIlwham, who is stuck in Ibiza after testing positive for Covid, says Scots should stay home and holiday isn't worth hasslehttps://t.co/heKNQwgrWj — Sunday Mail (@Sunday_Mail) July 18, 2021

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Luglio 2021, 22:57

