I turisti vogliono scattare un selfie di gruppo, ma la barca si capovolge: 7 morti in Indonesia

Sette morti annegati è il bilancio di un incidente in mare avvenuto in Indonesia. Un'imbarcazione con a bordo dei turisti si è capovolta perché tutti i passeggeri si erano spostati su un lato per scattare un selfie di gruppo. Come riporta l'Independent, l'incidente si è verificato in un bacino idrico sull’isola di Giava, nella reggenza di Boyolali, e sarebbe stato causato dall'imprudenza dei passeggeri.

«Le 20 persone hanno scattato un selfie sul lato destro, poi la barca si è capovolta», ha spiegato il capo della polizia di Java Centrale, Ahmad Lutfi. L'uomo ha aggiunto che 11 persone sono state tratte in salvo e che due risultano ancora disperse. Il capo della polizia ha precisato che l’imbarcazione era sovraccarica e che al timone c’era un 13enne.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Maggio 2021, 09:41

