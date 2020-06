I turisti inglesi potranno fare le vacanze: «Dal 4 luglio ok ai voli verso i Paesi meno a rischio»

I turisti britannici torneranno presto a poter fare le vacanze all'estero: secondo il piano del Governo guidato da Boris Johnson, dal 4 luglio dovrebbero riprendere i collegamenti aerei con un piccolo numero di Paesi con bassi livelli di contagiati da coronavirus, un accordo che consentirebbe ai cittadini d'Oltremanica di fare le vacanze all'estero senza doversi mettere in quarantena al loro ritorno nel Regno Unito.



Come scrive il Telegraph, i Paesi coinvolti in questi accordi dovrebbero essere Francia, Spagna, Grecia e Portogallo. L'annuncio da parte di Johnson dovrebbe arrivare intorno al 29 giugno ma non sarebbe in vigore prima del 4 luglio: ovviamente tutto dipenderà da ciò che diranno gli esperti e quali saranno i numeri sui positivi. Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 17:52

