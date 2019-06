Tagliano la coda allo squalo e lo gettano in acqua poi pubblicano il video sui social, arrestati

Giovedì 6 Giugno 2019, 15:30

e poi lo gettano di nuovo in acqua. Due pescatori della Groenlandia sono stati protagonisti di un gesto diai danni di uno squalo. Si sono filmati mentre pescano la bestia e poi mutilano la sua coda, rendendogli così difficoltoso nuotare in acqua e«Buona fortuna con il nuoto, bastardo», scrivono sui social mostrando quello che hanno fatto. Lo squalo gettato di nuovo in acqua è destinato a morire, tra l'altro di una morte molto dolorosa e piena di agonie. Gli esemplari di quella zona sono assolutamente innocui per l'uomo, si nutrono di solo pesce e non si sono mai registrati casi di attacco a un uomo. Sono squali molto longevi, possono arrivare fino a 400 anni di vita, superare la tonnellata di peso e raggiungere i 6 metri di lunghezza. Come se non bastasse la specie è anche in via di estinzione e questo rende il gesto dei due uomini ancora più terribili.Il video è stato cancellato poco dopo la pubblicazione, ma era troppo tardi. Diverse associazioni animaliste avevano visto e hanno segnalato il caso. I pescatori del peschereccio Bíldseyar SH 65, sul quale si è consumata la barbarie, sono stati licenziati. Halldór Gústaf Guðmundsson e Gunnar Þór Óðinsson. Stanno rischiando anche una denuncia penale dalle autorità, che prevede condanne severe.