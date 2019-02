I medici gli diagnosticano l'influenza, bimbo di 8 anni muore poche ore dopo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I medici gli diagnosticano. Martin Ray Campbell Jr, del Texas, aveva solo, ma quella che sembrava una banale influenza in realtà lo ha ucciso. Da sei giorni non si sentiva bene, ma i genitori hanno pensato fosse un malanno stagionale, quando è peggiorato lo hanno portato in ospedale dove i medici hanno confermato la diagnosi di influenza e lo hanno mandato a casa.Come riporta anche il Daily Mail , nonostante le medicine però il bambino non dava segni di miglioramento, ma sembrava sempre più debole, fino a quando non è morto. Le analisi hanno mostrato che il ceppo virale H1N1, non il virus influenzale dominante, ma un virus simile, apparentemente molto meno aggressivo di quello che quest'anno solo negli Usa ha fatto oltre 80 mila vittime.La famiglia è sconvolta per l'accaduto, mai avrebbe immaginato che un banale virus come quello influenzale potesse uccidere il loro bambino. Non è però noto se il piccolo fosse stato vaccinato contro l'influenza stagionale.