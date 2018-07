Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

le rubano la, ma la sua disperazione è per la figliaal suo interno. I malviventi infatti hanno sottratto il mezzo a Clare O'Neill fuori dalla sua Audi S3 prima di fuggire dalla scena ad Acocks Green, Birmingham, probabilmente non rendendosi conto che al suo interno c'era la figlia.Fortunatamente i due ladri non avevano cattive intenzioni, se non quelle di portare a termine il furto, così la piccola è stata trovata in un centro sanitario vicino al luogo del reato, ancora dentro il suo seggiolino. «Ho visto una signora trascinata dalla macchina, che si teneva aggrappata alla stessa auto mentre questa scendeva lungo la strada, si era tenuta con tutte le sue forze ma ha perso la presa», ha raccontato uno dei testimoni, come riporta il Sun La donna, infatti, in preda alla disperazione, si è aggrappata alla macchina e subito dopo ha chiamato la polizia. La bimba è stata trovata dopo 45 minuti dal rapimento, fortunatamente in buone condizioni. Anche se la neonata è fuori pericolo le indagini non cessano: «Siamo ancora determinati a rintracciare i colpevoli che hanno fatto piombare questa madre in un incubo durato 45 minuti che non dimenticherà mai», ha spiegato il capo della polizia che ha invitato chiunque abbia visto qualcosa quel giorno a testimoniare.