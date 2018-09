Milano, ragazzo di 15 anni morto per un selfie: precipitato dal tetto del centro commerciale di Sesto San Giovanni​

Quella che era una semplice amicizia trasi è rivelata essere una relazione decisamente più stretta: due uomini, che lavorano per la stessa azienda, hanno infattidi esseresono due camionisti del, che lavorano da due anni per la stessa impresa di trasporti e si sono conosciuti proprio in ambito lavorativo. Alla fine sono diventati anche ottimi amici ed è proprio così che hanno scoperto di essere padre e figlio naturali. Nathan, infatti, aveva 'taggato' in una foto su Facebook il collega Bob e la sua madre adottiva, dopo aver ricordato quel nome, ha scoperto che quell'uomo, oltre ad essere un collega del ragazzo, era il suoAlla nascita,era stato immediatamente adottato: «Sapevo di non essere il figlio naturale dei miei genitori adottivi, ma non mi ero mai chiesto chi fossero i miei genitori biologici». Il padre naturale, invece, ha commentato così l'incredibile scoperta: «All'inizio è stato uno choc, ci sono giorni in cui ancora non so come comportarmi con lui, o cosa dire. Voglio dire, è mio figlio ma non abbiamo avuto una vera relazione padre-figlio e siamo diventati colleghi ancora prima di scoprire di essere parenti».ha poi spiegato: «Io e la mia ex moglie, la madre naturale di Nathan, eravamo poverissimi e non potevamo mantenere un figlio. Per questo, lei aveva deciso di darlo in adozione ad una famiglia che lei conosceva, perché tra lei e i genitori adottivi di Nathan c'era una parentela alla lontana». Ad ogni modo, ora Nathan e Bob vogliono recuperare il tempo perduto, gettando le basi per una relazione per i due assolutamente inedita. Ovviamente, Bob sarà presente al matrimonio del figlio naturale, che si sposerà tra pochi mesi.