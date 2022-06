Sangue al Giubileo di Platino, il rapper Hypo accoltellato e ucciso ad una festa. Aveva 39 anni

Il rapper londinese Hypo, 39 anni, è stato ucciso durante una festa a Redbrige, la capitale delle feste di East London per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Il musicista, ex fidanzato della cantante Emeli Sandé, si era filmato mentre arrivava all'evento poco prima di morire, circondato da fans e da amici.

Secondo le prime indiscrezioni Hypo (vero nome Lamar Jackson) sarebbe stato accoltellato a morte all'Ashton Town Playing Fields, ma sulle cause della tragedia le indagini sono ancora in corso: gli inquirenti stanno cercando i video - molti dei quali girano sui social - che hanno ripreso i momenti drammatici dell'accoltellamento per ricostruire i fatti e risalire ai responsabili dell'omicidio.

