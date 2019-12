L'husky scatena un incendio in casa: «È riuscito ad accendere il microonde»

Martedì 3 Dicembre 2019, 19:47

L'incubo di ogni padrone di un: unha scatenato unin casa dopo essere riuscito ad accendere il forno a, proprio mentre il proprietario era assente.È accaduto a Stanford-le-Hope, nella contea dell'Essex, in Come riporta l'Independent , il padrone dell'aveva lasciato del pane all'interno dele ilera riuscito ad accendere il forno: alla fine il pane è andato in fiamme, scatenando un incendio che ha quasi interamente distrutto la cucina.Per fortuna, l'uomo, che in quel momento si trovava al lavoro, aveva monitorato con lo smartphone le registrazioni di una piccola telecamera installata in casa e si era accorto di quanto stava accadendo in casa. A quel punto, l'uomo ha chiesto l'intervento dei, che sono intervenuti immediatamente per domare l'incendio. Per fortuna, il resto dell'appartamento non ha subito danni e ilsta bene.I vigili del fuoco, comunque, hanno messo in guardia i cittadini: «Di fronte a questi incidenti domestici, più comuni di quanto si possa pensare, consigliamo di lasciare sempre il forno a microonde staccato dalla corrente e, soprattutto, di non lasciare mai del cibo all'interno».