Apre il primo hotel al mondo realizzato in terra, dalle camere alle palestra (e non solo): come è costruito il Dar Tantora

Il nome e il layout unico di Dar Tantora sono tratti dalla Tantora (meridiana tradizionale) che si trova all’ingresso della proprieta e che da secoli funge da segnatempo, scandendo il ritmo della vita quotidiana della Old Town di AlUla, basata sulle stagioni colturali. Questa nozione di luce e buio ha determinato il design dell’hotel in linea con l’alternarsi delle stagioni e la regolazione della temperatura. In Arabia Saudita, le camere duplex del Dar Tantora The House Hotel rispecchiano la vita domestica tradizionale della Old Town di AlUla, con le camere da letto al piano superiore e le zone giorno/lavoro al piano inferiore. Le terrazze e la piscina a sfioro sono progettate per ottimizzare la vista sull’oasi e sulle rocce circostanti e per osservare le stelle di notte. Il patrimonio artistico e culturale di AlUla e intrinseco nella struttura stessa.

Prenotazioni aperte

Dar Tantora The House Hotel, AlUla Old Town, Arabia Saudita, ha ufficialmente aperto le prenotazioni. Gestita da Kerten Hospitality, questa eco-community boutique di 30 camere, progettata in collaborazione con l’architetta egiziana Shahira Fahmy, si trova nel cuore della Old Town di AlUla, un labirinto di edifici in mattoni di fango e pietra risalente al XII secolo che include un forte del X secolo.

Costruita con gli stessi materiali e le stesse tecniche architettoniche delle 900 case tradizionali che compongono la Old Town di AlUla, la struttura sfrutta l’estremita meridionale del sito storico di AlUla, reimmaginando una delle case esistenti come un lussuoso alloggio su piu livelli.

Tecniche rivoluzionarie

AlUla e una destinazione culturale di rilevanza globale, situata nel nord-ovest dell’Arabia Saudita, che ha ospitato 7.000 anni di civilta consecutive ed e stata il crocevia dell’antica rotta commerciale nota come la Via dell’Incenso. La Old Town di AlUla fu costruita come nuovo centro della citta in epoca islamica, di fronte a un’oasi ricca di palme e circondata da pozzi, e fungeva da rifugio per i pellegrini che attraversavano AlUla diretti alla Mecca.

Il design e la struttura del Dar Tantora The House Hotel comprendono 30 dars (camere) e suite con pareti in terra e pietra, una piscina a sfioro, una palestra, uno studio di yoga e meditazione, una spa e un ristorante.

