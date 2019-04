Passeggera nera insultata all'aeroporto: «Sei una scimmia». Hostess di terra a processo

«Volevamo uccidere Obama, Clinton e Soros»: la testimonianza choc del miliziano​

Aveva 'osato' chiedere un codice di rimborso e, di tutta risposta, si è vista chiamare più volte "". Vittima di questo episodio diè unadi 31 anni,, apostrofata in questo modo da unadella compagnia aerea United Airlines,L'episodio, come riportano il New York Times l'Independent , risale allo scorso mese di febbraio ed è avvenuto a, in uno dei terminal dell'aeroporto intercontinentale George Bush., attrice e fondatrice di un'organizzazione senza scopo di lucro, era di ritorno da una conferenza nel Michigan quando è atterrata nello scalo texano. Dopo aver chiesto informazioni alla hostess di terra, la 31enne ha ricevuto una lunga serie di, alcuni dei quali di forte. «Ha iniziato a urlare senza motivo e a insultarmi» - racconta la diretta interessata - «Mi sono sentita umiliata e ho pianto, soprattutto perché nessuno, tantomeno i colleghi di quella donna, sono intervenuti in mio aiuto. Ho dovuto chiamare la polizia da sola».Dopo la denuncia della donna vittima di insulti razzisti, la polizia di Houston ha anche sentito alcuni testimoni presenti all'interno dello scalo. Alla fine, laha sospeso la sua dipendente, avviando anche un'indagine interna. Le conseguenze, però, non si fermano qui:sarà infatti processata e rischia di dover pagare un risarcimento danni a. Il legale di quest'ultima, comunque, ha tuonato contro la compagnia aerea: «È chiaro il fallimento nel formare impiegati in grado di interagire con i clienti appartenenti a delle minoranze».