La hostess su TikTok spiazza i follower: «Non usate la carta igienica nei bagni degli aerei»

Le rivelazioni di una hostess su TikTok stanno creando non poco scalpore in rete. Lei è Brenda, assistente di volo di Miami, e spesso sui social condivide consigli di viaggio rispondendo alle domande dei follower. D’altronde vivendo sempre ad alta quota se ne intende. Ebbene una delle ultime sue rivelazioni ha fatto molto parlare. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> NON RICARICARE MAI IL CELLULARE IN AEROPORTO: IL MOTIVO CHE IN POCHI CONOSCONO

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Maggio 2022, 15:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA