«Mi preparo per il giorno del giudizio: sopravviverò agli odiatori grazie a marmellata e formaggio»

Una 23enne americava ha optato per un stile di vita autosufficiente dopo aver visto gli scaffali dei supermercati svuotarsi durante il covid. «Conservo il cibo in modo che io e la mia famiglia possiamo mangiare quando i negozi di alimentari non possono fornirlo. O quando l'inflazione sale alle stelle e il cibo diventa inaccessibile», racconta la donna al The Sun.

Da anni riempie la sua dispensa con cibo in scatola e ha la propria mucca, galline e capre nel caso in cui dovesse verificarsi una crisi imminente.

Sui social

Nei video caricati sul proprio account Instagram, la ragazza mostra il suo stile di vita arrivando a ottenere una pioggia di visualizzazioni. «Posso mangiare in barattoli di vetro. Congelo il cibo e utilizzo altri metodi di conservazione del cibo che mi aiutano a costruire le mie riserve alimentari, come conservare le uova e preparare le mie medicine»

Sui social non solo è diventata un'icona, ma addirittura un'esempio e con i suoi video spiega al ubblico come fare per vivere come lei.

«Quando ho capito che questo stile di vita è possibile ovunque, ho sviluppato una guida specifica per aiutare le persone a vivere in una casa dalla loro posizione, in qualsiasi parte del mondo».

Il parere della famiglia

Inizialmente i genitori non erano contenti dello stile di vita adottato da quest'ultima: «Loro all'inizio pensavano che fossi pazza, ma ora vedono che sono in vantaggio rispetto alle guerre che dilagano e ad altri fattori globali.

