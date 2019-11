Homeless chiede 20 centesimi a un passante, lui la uccide sparandole a bruciapelo

Un uomo nudo rincorre una donna in una strada deserta, le immagini choc finiscono in rete

Venerdì 22 Novembre 2019, 11:29

Chiede l'a ma u. Un video diffuso in rete sta sconvolgendo tutto il mondo per le immagini che mostra: una donna un uomo che però, infastidito dalla sua insistenza, estrae una pistola e le spara in facciaNei frame si vede Zilda Henrique dos Santos Leandro che si avvicina a un uomo in Rua Barao de Amazonas, chiedendo un real, l'equivalente di 20 centesimi. Lui, identificato dalla polizia come Aderbal Ramos, si gira e le spara a bruciapelo. La donna vedendo che il passante estrae la pistola si gira ma viene colpita di fronte ad altre persone, poi si accascia a terra mentre l'uomo rimette la pistola nella fondina e prosegue.ma purtroppo non ce l'ha fatta ed è morta dopo il ricovero. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, ex militare, a maggio ha firmato un decreto che consente a un gran numero di persone di portare armi senza permessi, ora la legge è stata modificata, ma si tratta ancora solo di una proposta che non è stata approvata. Purtroppo il Brasile è considerato anche uno dei paesi con i più alti tassi di criminalità al mondo.