La casa natale di Hitler diventerà una stazione della polizia

Studente si traveste da Hitler per Halloween, la scuola finisce nella bufera

Mercoledì 20 Novembre 2019, 16:56

Ladiventerà unaL'abitazione in cui nacque il dittatore a Braunau, in Austria, sarà ristrutturata e si preparerà a diventare un commissariato di polizia. La decisione è stata presa dopo anni dicon i proprietari, sulla destinazione dello scomodo edificio, meta dei seguaci del nazionalsocialismo, nostalgici del feroce dittatore.Per evitare che possa essere una meta di pellegrinaggio per fanatici filo nazisti, si è scelto di renderla un posto certo poco gradevole da visitare e non accogliente, ma soprattutto dove bisognerà rispettare regole e divieti. La notizia è stata comunicata dal ministro dell'interno austriaco, Wolfgang Peschorn: «È un segnale inequivocabile del fatto che questo edificio sarà sottratto alla memoria del nazionalsocialismo», ha affermato Peschorn.La casa era stata espropriata nel 2016. L'espropriazione è avvenuta alla fine di una lunga controversia giudiziaria tra la precedente proprietaria e lo Stato circa l'entità del risarcimento. Finora la Repubblica d'Austria ha versato a tal scopo circa 812 mila euro. Per i lavori di ristrutturazione verrà pubblicato un apposito bando entro il mese di novembre.