Neonato di 4 settimane rischia di morire per il bacio di un parente: cosa è successo

Giovedì 13 Giugno 2019, 14:03

Viene. Noah Tindle aveva soloquando sua madre, Ashleigh White, 21 anni, del South Yorkshire, ha notato che il suoe riempiendo di vesciche dalle quali usciva uno strano liquido. La giovane mamma lo ha portato subito dal medico che ha diagnosticato l'herpes.Vista l'età del bimbo, Noah ha rischiato la vita per quello che normalmente è un banale virus. Probabilmente potrebbe aver contratto la malattia nel giorno in cui con la sua famiglia è andato a un battesimo, quando diverse persone lo hanno baciato e una di loro può aver innescato il contagio. Il piccolo è stato ricoverato in ospedale per due mesi ed è quasi diventato cieco. Oggi Noah ha 9 mesi e sta molto meglio, ma la mamma ha voluto diffondere le immagini di suo figlio su Facebook per avvertire tutti i genitori dei rischi che si corrono.I bambini così piccoli hanno un sistema immunitario troppo debole, quindi sarebbe bene evitare contatti troppo diretti con loro perché potrebbero mettere a rischio la loro stessa vita. Ashleigh ha condiviso le foto di Noah, spiegando cosa ha rischiato e il calvario che ha dovuto affrontare, pregando tutti a non baciare bimbi così piccoli e invitando tutti i genitori a proteggere i loro bambini.