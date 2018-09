Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tutta lasostiene lada anni per evitare chenel sonno. Helen Ross, una mamma di Canterbury, nel Kent, da anni ormai resta sveglia notti intereHugo di 6 anni dopo che ha scoperto che era affetto da una grave e rarache rischia di ucciderlo ogni notte.Ogni volta che si mette a letto, il respiro di. Helen ha fatto vedere da diversi medici il figlio, temendo il peggio, ma per anni le è stato detto che non sarebbe successo nulla fino a quando al bambino non è stata diagnosticata a tracheobronchomalacia: una patologia genetica rara che può causare il restringimento o il collasso delle vie aeree. La donna adesso ha creato un gruppo di sostegno per tutte le famiglie che si trovano nella sua stessa situazione: «Ho fatto nottate e nottate durante le quali ho dovuto tenerlo in posizione verticale e non addormentarmi».Hugo potrebbe risolvere il problema con degli impianti nelle vie aeree, ma questo significherebbe essere sottoposto a un intervento all'anno e la donna non vuole dare questo ulteriore disagio al figlio, così passa le sue notti insonni. La condizione del figlio ha creato molti problemi alla sua vita, anche al suo matrimonio, così, consapevole del bisogno di supporto per chi vive una situazione simile, ha creato Hugs 4 Lungs, una linea di supporto di 24 ore per aiutare i genitori di bambini con malattie respiratorie. L'associazione non fornisce assistenza medica, ma supporto: «Sto cercando di raggiungere più famiglie possibile per dire che non è normale che tuo figlio abbia delle crisi quando lo metti a letto», ha dichiarato Helen al Mirror