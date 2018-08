in stato diper l'arrivo dell'che, secondo il National Weather Service, si è rafforzato fino a diventare di categoria 5, con venti compresi tra i 240 e i 295 chilometri all'ora. Lane dovrebbe colpire le Hawaii da mercoledì fino a sabato.Giovedì transiterà sulla Big Island come una tempesta di categoria 3. Una volta che il sistema raggiungerà le acque più fredde, si indebolirà e si avvicinerà a Honolulu venerdì come uragano di categoria 1. Il governatore David Ige ha proclamato lo stato di emergenza per inondazioni e venti forti.Tutte le scuole pubbliche di Big Island e Maui saranno chiuse a partire da oggi fino a nuovo avviso. «Questo ci permetterà di allineare i servizi e le risorse prima in modo da mantenere al sicuro le nostre comunità», ha scritto Ige su Facebook e Twitter, invitando residenti e turisti a prepararsi per un «impatto significativo».