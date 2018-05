Harvey Weinstein ha trovato l'abituale folla di fotografi dietro le transenne ma non il red carpet e le attrici in haute couture quando si è consegnato questa mattina alla polizia di New York. Tanti paparazzi lo hanno chiamato per nome, come si fa sempre in queste occasioni, e lui si è pure lasciato sfuggire un accenno di sorriso e anche di saluto con la testa mentre entrava nel comando accompagnato da un agente in camicia bianca. Nessuna espressione cupa, insomma, in questo scenario tuttavia agli antipodi rispetto a quelli che l'allora potentissimo produttore di Hollywood ha frequentato da protagonista per decenni.



Confermate insomma le anticipazioni del

Secondo quanto riporta la Cnn, sarà incriminato dai procuratori di Manhattan per stupro. Le troupe televisive di tutti i principali network Usa hanno ripreso l'ingresso dell'ex super potente di Holywood nell'edificio del New York Police Department, nella lower Manhattan. Weinstein indossava una giacca blu, con una camicia bianca ed un pullover blue e sotto il braccio portava tre libri. Secondo quanto anticipato dal New York Times sarà l'ufficio del procuratore federale di Manhattan ad incriminarlo. La Cnn rivela ancora che l'ex produttore viene accusato di aver violentato una donna e di aver costretto un'altra ad avere un rapporto orale.



Le accuse di molestie sessuali contro il produttore cinematografico americano Harvey Weinstein saranno investigate dalla procura federale di New York. Lo scrive anche il 'Wall Street Journal', spiegando che i giudici vogliono accertare che il 66enne ex magnate hollywoodiano non abbia viaggiato con alcune donne oltre i confini americani per abusarne. Se questa ipotesi fosse confermata, Weinstein potrebbe essere formalmente incriminato. Le indagini a livello federale non sono comuni nei casi di molestie sessuali, ma vengono solitamente condotte dalle autorità locali. Tuttavia, quelle portate avanti finora a Los Angeles e New York non hanno portato all'apertura di un processo penale contro l'ex re dei produttori di Hollywood, accusato da diverse donne di abusi ma non ancora incriminato. Weinstein ha sempre respinto le accuse sostenendo di avere avuto sempre rapporti consensuali.

New York Times, che nella notte italiana aveva lanciato la notizia che l'ex produttore fosse pronto consegnarsi nella mattina odierna alla polizia. E' accusato di molestie sessuali da oltre sessanta donne fra le quali figura ancheLEGGI ANCHE: Morgan Freeman, otto donne lo accusano di molestie Attualmente Weinstein sta affrontando un percorso di in un centro in California per liberarsi dalla dipendenza del sesso.LEGGI ANCHE: Cannes, Asia Argento dal palco accusa Weinstein e il Festival: «Stuprata qui quando avevo 22 anni»