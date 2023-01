Harry, il momento toccante mai svelato sul fratello William dopo la morte di Lady Diana

Un nuovo trailer dell'attesissima intervista del principe Harry rilasciata a Tom Bradby per ITV, svela nuovi particolari sulla sua vita e quella del principe William. Harry ha ricordato la morte di Lady Diana avvenuta nel 1997 e il momento in cui lui e suo fratello sono usciti fuori da Palazzo per stringere le mani della folla accorsa.

Harry escluso dall'incoronazione del padre: «Re Carlo l'ha tagliato fuori, cancellata la tradizione dei duchi»

Harry, rivelazione choc sul matrimonio di William e Kate: «Io testimone? Tutta una bugia»

Harry e William, il momento condiviso dopo la morte di Lady Diana

In quel momento condiviso, William ha rappresentato un punto fermo per Harry: "Ricordo di aver stretto i pugni e di aver tenuto un pezzetto di Willy con la coda dell'occhio perché mi dava forza", ha detto Harry. "C'era un senso di colpa nell'aria che ho sentito e penso che anche William abbia sentito, camminando all'esterno di Kensington Palace" ha spiegato. "Tutti pensavano e sentivano di conoscere nostra madre, e le due persone a lei più vicine, le due persone da lei più amate, non erano in grado di mostrare alcuna emozione in quel momento" ha aggiunto il principe Harry, ricordando quei giorni.

Photo: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com



LEGGI ANCHE:-- Si sta avverando la profezia di Lady Diana sul Principe William? Cosa aveva previsto Diana poco prima di morire. Dovrebbe accadere tra pochi mesi

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA