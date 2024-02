Carlo III e il cancro, Harry torna in California: «Il volo di ritorno dopo 24 ore e una notte in albergo»

di Gabriele Crispo

Meno di 24 ore. Ecco quanto tempo è durato il soggiorno a Londra del principe Harry, 39 anni, già in volo verso la California. Il duca del Sussex, dopo una visita al padre malato di cancro di circa 45 minuti e una notte in un hotel londinese e non a palazzo, ha già lasciato il Regno Unito. Il principe "ribelle", come rivela il Daily Mail, è stato avvistato, sotto scorta della polizia, all'aeroporto di Heathrow nel primo pomeriggio di mercoledì 7 febbraio. Harry non parlava in privato con il padre dal funerale della defunta regina Elisabetta II nel settembre 2022.

Le 24 ore di Harry a Londra

Il Duca è arrivato all'aeroporto londinese nel primo pomeriggio. Il volo 269 della British Airways atterrerà a Los Angeles. Martedì 6 febbraio, il duca era arrivato a Londra dopo un volo di dieci ore da Los Angeles. Padre e figlio hanno avuto un "breve incontro" prima che il re e Camilla fossero portati a Buckingham Palace dove un elicottero li aspettava per riportarli a Sandringham nel Norfolk. Dove il sovrano si sta sottoponendo alle cure contro il tumore. Escluso che il sovrano abbia un cancro alla prostata. Per il premier britannico Rishi Sunak la "diagnosi è stata" per fortuna "tempestiva".

Rapporti sempre più tesi tra Harry e William

Tra i due fratelli il gelo. Si ritiene che il Duca non abbia visto suo il principe William, o la cognata Kate Middleton, in convalescenza, almeno fino a Pasqua, da un "misterioso" intervento chirurgico addominale "programmato". Secondo i tabloid britannici, che riportano i pareri dei biografici "reali", i rapporti tra Harry e William sono ormai compromessi. Il futuro re del Regno Unito non avrebbe apprezzato le rivelazioni choc del libro Spare e da ultimo la "mancata vicinanza dimostrata alla cognata".

