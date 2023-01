Harry, rivelazione choc: «Rivoglio indietro mio padre e mio fratello. Non doveva finire così»

di Redazione web

A Buckingham Palace la tensione non accenna ad abassarsi. Dopo l'uscita del documentario Netflix "Harry e Meghan", i dissapori tra il principe William e il fratello Harry sono aumentati. Il 10 gennaio il secondo genito della famiglia reale rilascerà la sua autobiografia intitolata "Spare" che rischia di creare ulteriori discussioni all'interno della royal family. Il principe Harry inoltre, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito.

Le dichiarazioni del principe Harry

In vista dell'uscita del suo libro "Spare", il principe Harry ha rilasciato un'intervista all'emittente televisiva Itv alla quale ha dichiarato: «Vorrei riavere indietro mio padre e mio fratello. Non doveva finire così, io vorrei una famiglia non un'istituzione. Loro continuano a dipingere me e Meghan come i cattivi e non hanno nessuna intenzione di riconciliarsi con noi».

Il documentario Netflix

I sudditi inglesi non vedono l'ora di scoprire le verità del memoir del principe Harry che rischiano di creare nuove crepe con Londra.

Il documentario Netflix non è per niente piaciuto ai reali che sono stati descritti da Meghan come razzisti e poco accoglienti. Inoltre, il principe William si sarebbe molto indispettito per le dichiarazioni rilasciate da Harry su Lady Diana.

