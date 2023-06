Harry, le prime parole al processo contro il Daily Mirror: «Sono qui per porre fine alla follia della stampa»

di Redazione web

Il principe Harry è arrivato a Londra per testimoniare con il Daily Mirror. L'accusa è quella di essere ricorsi a metodi illegali per accedere ad informazioni private sulla vita di Harry e della sua famiglia. Il principe avrebbe dovuto essere presente già ieri, 5 giugno, però ha dovutio tardare il viaggio perché era in California con la sua famiglia per festeggiare il secondo compleanno di sua figlia Lilibet.

Andiamo a vedere quali sono state le prime parole di fronte all'Alta Corte.

Il principe Harry testimone al processo: Daily Mirror è accusato di aver hackerato il telefono di Lady Diana

Le prime dichiarazioni di Harry

Il principe Harry ha dichiarato: «La mia speranza è porre fine alla follia della stampa». Così è iniziata la sua la sua testimonianza di fronte all'Alta Corte di Londra nella causa contro il gruppo editoriale del tabloid Mirror (Mirror Group Newspapers). Il reale ha fatto questa dichiarazione nel corso del controesame condotto da Andrew Green, l'avvocato del Mirror Group Newspapers, che gli aveva chiesto chiarimenti su una frase contenuta nella deposizione scritta presentata al tribunale. La dichiarazione a cui si faceva riferimento era quella in cui il principe di Sussex accusava i giornalisti della stampa scandalistica di avere le mani sporche di sangue, quello di sua madre, Lady Diana. Restiamo in attesa di sapere come continuerà questo processo che si preannuncia molto complicato.

