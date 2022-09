Meghan Markle e Harry insieme a William e Kate Middleton: riuniti nel dolore. Il tributo alla Regina Elisabetta al castello di Windsor

Riuniti nel dolore, a sorpresa. Harry e Meghan Markle insieme a William e Kate Middleton hanno omaggiato la Regina Elisabetta recandosi al castello di Windsor. Le immagini vengono trasmesse dal canale ufficiale della Royal Family. Un segnale forte di un possibile riavvicinamento tra i due fratelli all'indomani della scomparsa della nonna. Dopo le parole pronunciate da Carlo III in occasione del primo discorso da Re, con una prima apertura nei confronti di Harry e Meghan parlando di «forte affetto» augurando che siano felici (ma) oltreoceano.

L'invito di Harry: il retroscena

Una fonte di Kensington Palace - si legge sul DailyMail - ha affermato come l'idea della reunion sia stata di Harry, neo principe del Galles, che ha invitatato i Sussex a unirsi a loro oggi. L'apparizione delle due coppie a sorpresa di stasera è la prima dal Commonwealth Day del 9 marzo 2020.

L'omaggio alla Regina

I due figli di Carlo e di Diana si sono quindi riuniti per passare in rassegna insieme, con le rispettive consorti Catherine e Meghan al fianco, i mazzi di fiori lasciati dinanzi all'ingresso del palazzo reale in memoria e in onore della loro nonna.

Il lungo applauso

La folla presente ha seguito in silenzio le due coppie che guardavano i fiori e leggevano i messaggi, quindi è esplosa in un applauso quando i quattro si sono avvicinati per salutare e ringraziare i presenti.

Scomparsi i collegamenti al nuovo podcast della duchessa

Il sito web del principe Harry e di sua moglie Meghan è in lutto digitale: dal momento della notizia della morte della regina l'home page della piattaforma che i duchi di Sussex hanno creato per le loro nuove iniziative imprenditoriali in California è nera. Anche i collegamenti al nuovo podcast di Meghan sono scomparsi, così come i riferimenti agli sforzi filantropici della coppia e al loro accordo di produzione. Lo riferisce il Guardian. Velare il sito web è stata una decisione in linea con i protocolli reali, ma anche con il sentimento pubblico.

ELISABETTA: MEDIA, CARLO DISSE A HARRY CHE MEGHAN NON ERA BENVENUTA A BALMORAL

Un piccolo dramma familiare che avrebbe coinvolto il duca e la duchessa del Sussex si sarebbe consumato nelle ore in cui la famiglia reale si precipitava nel castello di Balmoral per assistere alle ultime ore di vita della Regina Elisabetta. Secondo le indiscrezioni riportate dal Sun, nelle concitate ore che hanno preceduto il decesso della sovrana, Re Carlo avrebbe detto al figlio Harry di non portare la moglie Meghan Markle a Balmoral perché non sarebbe stata la benvenuta. Harry e Meghan, che si trovavano in Inghilterra quando le condizioni di Elisabetta erano peggiorate, erano pronti a partire per la Scozia nonostante le tensioni degli ultimi anni. Secondo il Sun, il principe, che si trovava a Frogmore Cottage, avrebbe ricevuto una chiamata dal padre che gli avrebbe chiesto di non portare Meghan.

«Carlo ha detto a Harry che non era giusto o appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così profondamente triste», ha detto una fonte al giornale. «Gli è stato fatto notare che Kate non sarebbe andata e che l'evento era riservato ai famigliari più stretti», ha aggiunto la fonte, secondo cui «Carlo ha detto molto, molto chiaramente che Meghan non sarebbe stata la benvenuta».

