«Harry e Meghan: orgogliosa di loro», le affettuose parole della Regina Elisabetta

Harry e Meghan Markle perdono i titoli di altezze reali, ma non certo l'affetto della Regina Elisabetta. Nella dichiarazione che la stessa sovrana ha diffuso da Buckingham Palace c'è anche - e non è la prima volta - quel tocco personale che Elisabetta II sembra aver voluto riservare a questa vicenda e, forse, a un nipote per cui ha da sempre avuto un debole.



«Harry, Meghan e Archie saranno sempre amati membri della mia famiglia - si legge - Riconosco le difficoltà cui hanno dovuto far fronte a causa della pressione negli ultimi due anni e sostengo il loro desiderio per una vita più indipendente». perdono i titoli di altezze reali, ma non certo l'affetto della. Nella dichiarazione che la stessa sovrana ha diffuso dac'è anche - e non è la prima volta - quel tocco personale che Elisabetta II sembra aver voluto riservare a questa vicenda e, forse, a un nipote per cui ha da sempre avuto un debole.- si legge - Riconosco le difficoltà cui hanno dovuto far fronte a causa della pressione negli ultimi due anni e sostengo il loro desiderio per una vita più indipendente».

Poi un pensiero anche per Meghan: «Voglio ringraziarli per tutto il loro lavoro zelante nel Paese, nel Commmonwealth e oltre. Sono particolarmente orgogliosa di come Meghan sia diventata così velocemente parte della famiglia».



Quindi l'augurio per il futuro: «È nelle speranze di tutta la mia famiglia che l'accordo di oggi consenta loro di costruire una felice e pacifica nuova vita».

Sabato 18 Gennaio 2020, 21:26

