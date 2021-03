Meghan e Harry, ecco la villa da 14 milioni di dollari che si intravede nell'intervista scandalo

Hanno un recinto con le galline per il piccolo Archie. Nove stanze da letto, sedici bagni e una depandance per gli ospiti, già pronta per mamma Doria. Oltre a un mega parco, piscina e campi da tennis. La nuova villa extralusso di Meghan Markle e Harry, che si intravede in qualche momento durante l'ormai celebre intervista a Oprah Winfrey (ma non è quella dove i tre chiacchierano), è stata acquistata nell'agosto 2020. Si trova a Montecito, uno dei quartieri più esclusivi di Los Angeles. Valore dell'immobile, oltre 14 milioni di dollari.

"For those of you who have not seen Meghan & Harry's home in exclusive Montecito, Santa Barbara, California & a 2 hour car drive from Los Angeles; here it is is in all it's natural splendour! Can it really be imagined that they're missing living in the UK; I mean really?"

