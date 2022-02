Il principe Harry, solo e triste al SuperBowl: c'è aria di crisi con Meghan Markle?

Le immagini del principe Harry al Super Bowl senza Meghan Markle hanno fatto il giro del mondo. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe aria di crisi nella coppia e il momento non sarebbe facile. L'assenza dell'ex attrice ha fatto scalpore perché a fare compagnia al secondogenito di Lady Diana c'era la cugina, la principessa Eugenia.

L'evento sportivo è uno di quelli più importanti, ai quali ci si aspetta di vedere Meghan Markle. Moltissime le star internazionali che hanno presenziato, tra cui Kendall Jenner, Jay-Z e Justin Bieber. Harry è stato fotografato tra gli spalti prestigiosi con uno sguardo serio e ha salutato le star che si sono esibite nel famoso intervallo scatenando la polemica per la mancanza di mascherine anti Covid.

Hypocrisy? Prince Harry Refused To Follow COVID Rules At Super Bowl Refusing To Wear A Maskhttps://t.co/MNa8KTS2IC pic.twitter.com/8gl4XTCX3k

— Milo The #Resister Cat 🏴‍☠️🐱😷💉🏳️‍🌈✊🏽✡️ (@MiloResisterCat) February 15, 2022