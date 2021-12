Harry e Meghan pubblicano la prima foto di Lilibet Diana: il ritratto di famiglia nella cartolina di Natale

Debutto social per Lilibet Diana. Dopo mesi di mistero Harry e Meghan Markle pubblicano online la foto della loro figlia, nata lo scorso 4 giugno al Santa Barbara Cottage Hospital in California. «Quest'anno, 2021, abbiamo dato il benvenuto a nostra figlia, Lilibet, nel mondo – si legge nella didascalia che accompagna la cartolina di Natale condivisa dai Sussex –. Archie ci ha reso 'mamma' e 'papà' e Lili ci ha reso una famiglia».

Harry e Meghan insieme ai figli Archi e Lilibet Diana.

A differenza del fratello Archie, la bambina non era ancora stata presentata ufficialmente al pubblico se non con una breve nota dal sito della loro Archewell Foundation, dove si svelava il nome della neonata: Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. «È più di quanto avremmo mai potuto immaginare, e rimaniamo grati per l'amore e le preghiere che abbiamo sentito da tutto il mondo», avevano detto all'epoca i Sussex.

Nel ritratto di famiglia, condiviso da Harry e Meghan pochi giorni dopo che i duchi di Cambridge avevano pubblicato la loro Christmas card, il piccolo Archie di due anni e mezzo sfoggia una folta capigliatura rossa, mentre Lilibet Diana sorride alla madre, che la prende in braccio. A corredo della foto, scattata quest'estate dal fotografo Alexi Lubomirski, un breve messaggio della coppia, che per queste festività natalizie si impegna ad aiutare diverse organizzazioni che "onorano e proteggono le famiglie", tra cui Team Rubicon e Paid Leave for All.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Dicembre 2021, 19:28

