Harry e Meghan, il principe sbarca in Canada. Cittadini infuriati: «Non vi paghiamo». E scoppia lo scandalo «foto pirata»

di Simone Pierini

Martedì 21 Gennaio 2020, 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, da un caos a un altro. Dopo la scelta di rinunciare allo status di membri attivi dellae il trasferimento dalla Gran Bretagna al Canada. Anzi, nella nazionale nordamericana è già esplosa la bufera contro gli sposini "in fuga". Ilè infatti arrivato oggi in Canada, dove ha raggiunto la mogliee il figlioletto. E subito si è aperta la polemica se. La risposta del governo, si legge oggi in un editoriale del «Toronto globe and mail», uno dei principali quotidiani canadesi.Fra i commenti dei lettori contrari al pagamento, citati sul sito, spicca quello di Olga Eizner Favreau. La decisione di Harry «di sfidare le tradizioni familiari non deve assolvere la famiglia reale dalla responsabilità di assicurare la sua sicurezza - scrive la lettrice di Montreal - è la famiglia reale che deve pagare per proteggerlo, non Harry e certamente non i contribuenti canadesi».Ma Harry e Meghan vogliono pace e meno pressione dei media. Vogliono rendersi indipendenti. E rilanciano la battaglia contro la stampa britannica minacciando nuove azioni legali in caso di. L'avvertimento arriva oggi dai loro avvocati, sulla scia della pubblicazione di varie immagini rubate di Meghan e di Archie sull'isola di Vancouver (dove solo nelle ultime ore la duchessa di Sussex è stata raggiunta dal consorte), uscite in questi giorni su quotidiani e siti del Regno.la scena. Un comportamento illegittimo, che viola la privacy dei duchi e configura il reato potenziale di molestie in assenza di consenso esplicito agli scatti, hanno ammonito oggi i legali, citati dalla Bbc. Gli avvocati hanno inoltre già denunciato i tentativi di alcuni fotografi di penetrare nell'attuale residenza canadese dei Sussex, in violazione della proprietà privata.