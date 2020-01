Harry e Meghan, principe Filippo furioso: «La Regina è turbata, tutta colpa loro»

LA SICUREZZA

Il Canada avrebbe accettato di garantire la sicurezza di Harry e Meghan e coprirne i costi. Lo scrive l'Evening Standard, secondo il quale a proteggere i duchi di Sussex sarà la Royal Canadian Mounted Police, le mitiche «giubbe rosse», cui spetta già il compito di assicurare la protezione del Governatore generale che rappresenta la Regina in Canada. Secondo fonti citate dal tabloid, il principe si sente «profondamente ferito». E non ha nascosto i suoi sentimenti alla Regina, accusando Harry e Meghan di «mancanza di rispetto» e dicendo di essere «stufo» del loro comportamento. «La sua principale preoccupazione è l'impatto che ciò sta avendo sulla Regina - riferisce la fonte - gran parte dell'arrabbiatura di Filippo deriva dal vedere il turbamento di Sua maestà».

LA DENUNCIA

Meghan Markle sul piede di guerra. La duchessa di Sussex è pronta a denunciare la regina Elisabetta per razzismo nel caso in cui l'accordo tra Harry e la famiglia reale non dovesse andare a buon fine. Il giornalista di ITV Tom Bradby, confidente dei duchi di Sussex , ha dichiarato che l’ex attrice è pronta a rilasciare a lui un’intervista senza esclusione di colpi.

Lunedì 13 Gennaio 2020, 17:38

