Harry e Meghan, il principe Carlo furibondo con il figlio. Ecco perché

Giovedì 24 Ottobre 2019, 18:16

Le recenti dichiarazioni dinon sono piaciute al principe. L'erede al trono di Inghilterra si è detto furioso per quanto detto dal suo secondogenito nel documentario che riporta del viaggio con la moglie e il suo bambino in Africa ma, allo stesso tempo sarebbe anche molto preoccupato per la coppia.La stampa locale riporta delle indiscrezioni di Buckingham Palace e spiega che Carlo, così come William, sono preoccupati per Harry come all'epoca il principe lo era per la sua ex moglie Diana. Le parole della rottura con il fratello hanno generato scompiglio a corte e altre ombre sulla corona sono state messe da Meghan con le sue dichiarazioni riguardo la difficoltà di essere parte della famiglia reale.Carlo è molto deluso da Harry, ma ancora di più da Meghan, donna per la quale ha sempre avuto una particolare simpatia e attenzione, ma ha comunque precisato che non farà mai mancare il suo supporto ai due Duchi di Sussex