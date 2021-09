Harry e Meghan, il piano segreto di Kate per farli tornare a Londra: ecco quando arriveranno

LOLNEWS.IT - Harry e Meghan sono proiettati verso una vita in America con i loro due bambini ma presto potrebbero tornare a Londra. Kate starebbe lavorando dietro le quinte perché avvenga il miracolo che la Regina attende da mesi: la duchessa di Cambridge sta tentando ogni carta per far sì che trascorrano il Natale con la Famiglia Reale e finalmente far conoscere Lili alla Regina. Kate – che Harry ha sempre definito “la sorella maggiore che non ho mai avuto” – è l’unica finora ad essere riuscita a parlare direttamente con il cognato e si sta dimostrando in grado di fare da collante, di guardare al futuro e di saper perdonare per il bene superiore della monarchia… Le manca solo l’impresa più difficile per ottenere definitivamente la corona: riportare a casa il figliol (pardon il cognato) prodigo (Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Settembre 2021, 13:28

