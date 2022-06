Harry e Meghan: la folla applaude la coppia per il Giubileo di Platino. La famiglia reale si riunisce a St.Paul

Accoglienza calorosa per i duchi ribelli Harry e Meghan da vasti settori della folla che ha assistito agli arrivi delle personalità alla cattedrale di St Paul, nel cuore di Londra, per il rito religioso di ringraziamento che suggella oggi la seconda delle 4 giornate di celebrazioni pubbliche del Giubileo di Platino dei 70 anni di regno della 96enne regina Elisabetta II.

Rimasti ieri dietro le quinte del balcone di Buckingham Palace, i duchi di Sussex, rientrati per l'occasione nel Regno Unito dagli Usa dove vivono da due anni dopo aver rinunciato ai doveri reali, sono stati inneggiati da molti presenti e hanno avuto oggi l'onore dei riflettori all'ingresso della cattedrale: presidiata dalla Guardia Reale e da reparti in alta uniforme al suono della campane a distesa.

Le immagini li hanno accompagnati per tutto il corridoio della chiesa fino ai posti in seconda fila riservati loro: il principe Harry in abito civile, ma con le decorazioni militari appuntate al petto; Meghan Markle elegante in un sobrio abito bianco. Entrambi si sono mostrati sorridenti e hanno scambiato battute e molti sorrisi con autorità religiose e civili incaricate di ricevere gli ospiti di spicco prima dell'inizio della messa, che frattanto ha preso le mosse fra canti e inni: officiata dall'arcivescovo anglicano di York, Stephan Cottrell, in sostituzione di quello di Canterbury, Justin Welby, contagiato dal Covid.

Confermata l'assenza per affaticamento della regina Elisabetta in persona, solo l'erede al trono Carlo, affiancato da Camilla, anche lei in bianco, e il fratello maggiore maggiore di Harry, il principe William (secondo in linea di successione), con Kate Middleton a sua volta elegante in abito giallo, hanno avuto preminenza sui Sussex nel protocollo.

Entrambi sono stati pure applauditi all'arrivo e hanno poi preso posto in prima fila nella basilica: con Carlo al centro della scena, di nuovo in rappresentanza ufficiale del vertice della monarchia al posto della madre.

