Harry e Meghan in Nuova Zelanda, il dono speciale per la gravidanza: ecco di cosa si tratta

Chiara Ferragni e Fedez, l'attacco choc di Maurizio Costanzo: «Ragazzini viziati». Ecco perché

La visita diinsta per volgere al termine. Se tutta la popolazione è andata in visibilio per l'incontro con i duchi di Sussex, molta curiosità ha destato un regalo ricevuto dalla coppia in quel di. Si chiama, un nome di origine mahori probabilmente sconosciuto ai più, ma ha una grande valenza simbolica: ecco quale.Ilè un mantello di lana intrecciata con lino e piume, che si indossa sulle spalle e ha una funzione di protezione e buon auspicio. Una tradizione tribale con cui siachesono stati omaggiati durante un incontro istituzionale nell'ultimo giorno in Nuova Zelanda. Il significato, come riporta il Telegraph , è molto preciso: le popolazioni tribali di, infatti, hanno deciso di omaggiare la grande influenza di Harry e, soprattutto, di sua moglie.«Quelsi adatta perfettamente a: lei ha dimostrato di possedere grandi kaupapa (valori), aroha (amore), manaakitanga (fertilità), mana (prestigio). Sappiamo che è una grande leader» - spiega un portavoce della comunità che ha omaggiato i duchi di Sussex - «Il korowai è un mantello che protegge dal freddo, ma non solo: serve anche ad avvolgere chi lo indossa nella forza, nel calore e nell'amore».Harry e Meghan hanno ricevuto un korowai 'personalizzato': i colori scelti, infatti, sono gli stessi dello stemma di Sussex. Una grande tradizione locale per una coppia già molto amata anche nei paesi che formarono il Commonwealth, e dove Harry ha dimostrato di essere saggio e pronto per la paternità