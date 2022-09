Principe Harry, il tenero addio alla Regina: «Grato per quando hai incontrato mia moglie e i miei figli»

Il principe Harry ha diffuso un comunicato ufficiale per onorare la memoria della nonna, la regina Elisabetta, alla quale era teneramente legato. Il loro rapporto si era incrinato in seguito alla decisione del nipote "ribelle" e della moglie Meghan Markle di trasferirsi negli Usa, ma oggi la ricorda con tenere parole. Mi mancherà il «sorriso contagioso» e il «saggio consiglio della nonna», afferma il principe Harry e si dice «per sempre grato» per quanto fatto dalla sovrana nel corso della sua vita.

«Nonna, sebbene questa separazione finale ci porti grande tristezza, sono per sempre grato per tutti i nostri primi incontri, dai miei primi ricordi d'infanzia con te, all'incontrarti per la prima volta come mio comandante in capo, al primo momento che hai incontrato la mia cara moglie e hai abbracciato i tuoi amati pronipoti», si legge nel comunicato.

«Nel celebrare la vita di mia nonna, Sua Maestà la Regina, e nel piangere la sua perdita, viene ricordato a tutti il ruolo di bussola che ha rivestito per così tanti nel suo impegno nel servizio e nel dovere. Era ammirata e rispettata a livello globale. La sua grazia e dignità incrollabili sono rimaste vere per tutta la vita e ora la sua eredità è eterna. Facciamo eco alle parole che ha pronunciato dopo la morte del marito, il principe Filippo, parole che possono portare conforto a tutti noi ora: "La vita, ovviamente, è fatta di separazioni finali e primi incontri".

Nonna, anche se questa separazione finale ci porta grande tristezza, sono per sempre grata per tutti i nostri primi incontri, dai miei primi ricordi d'infanzia con te, all'incontrarti per la prima volta come mio comandante in capo, al primo momento in cui tu ho incontrato la mia cara moglie e ho abbracciato i tuoi amati pronipoti. Apprezzo questi momenti condivisi con te e molti altri momenti speciali nel mezzo. Manchi già molto, non solo a noi, ma al mondo intero. E per quanto riguarda i primi incontri, ora onoriamo mio padre nel suo nuovo ruolo di re Carlo III.

Grazie per il tuo impegno nel servizio.

Grazie per il tuo valido consiglio.

Grazie per il tuo sorriso contagioso.

Anche noi sorridiamo sapendo che tu e il nonno siete riuniti ora, ed entrambi insieme in pace».

