di Veronica Cursi

La bella notizia è che il principe azzurro esiste e si chiama Harry d'Inghilterra. La brutta è che se lo sono accaparrato e per le Cenerentole ancora in giro non c'è più speranza.Il suo matrimonio con Meghan oggi ha fatto sognare il mondo intero. Come dimenticare lo sguardo con cui ha guardato la sposa entrare in chiesa? Avremmo voluto dirle tutte: "Scegli me!".E invece lui ha scelto Meghan, e come dargli torto: la bella americana dagli occhi da cerbiatta.Non solo quando l'ha presa per mano appena entrata in chiesa le ha sussurrato: «Sei meravigliosa». Ma era talmente tanto emozionato che allo scambio delle promesse ha pronunciato in anticipo "Lo voglio", tra le risatine generali degli invitati. Non ha smesso un momento di guardarla, sorriderle, tenerla per mano. E - udite, udite - ha pure scelto personalmente i fiori con cui ornare il bouquet.Principe e pure romantico: è troppo. Si perché Meghan sarà pure bella ma non era proprio la migliore tra le pretendenti: divorziata, afroamericana, attrice, viene da una famiglia allargata fatta di sorrellastre e fratellastri terribili che neanche Anastasia e Genoveffa. Ah, dimenticavo è pure più grande di lui.Eppure, eccoli lì, innamorati e adoranti all'altare come due sposini qualunque: il loro è stato un matrimonio semplice (certo, tenendo sempre in considerazione che si è trattato di nozze reali). Poca etichetta e tanto amore. E noi lì a sognare.