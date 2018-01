Harry e Meghan volano a Nizza: viaggio in classe economica per la nuova coppia reale

Harry e Meghan in classe economica per volare a Nizza. Il principe e la fidanzata americana hanno volato da Londra sulla British Airways per una breve vacanza a Capodanno in Francia, facendo una scelta

ha avuto grande risalto sui media del Regno Unito. I due promessi sposi avevano comunque al seguito le guardie del corpo e per evitare di avere altri passeggeri intorno hanno scelto i posti in fondo all'aereo, vicino al bagno, e prenotato anche le file attigue.



Tutte queste precauzioni, dovute soprattutto a ragioni di sicurezza, non sono però bastate perché i due fidanzati, che portavano dei cappelli per passare inosservati ed erano saliti a bordo del velivolo prima di tutti, sono stati comunque riconosciuti. Una volta arrivati in Francia sono stati scortati anche dalla polizia locale.

