Harry e Meghan, le critiche per lo scatto fotografico sul Time: «È una pugnalata al cuore della regina»

Il Time ha dedicato la sua copertina a Harry e Meghan inserendole tra le persone più influenti del 2021 con una foto che ritrae il principe in piedi dietro la moglie, con le braccia sulla sua spalla destra. «Il ritratto cattura la potente dinamica che vede i partner Sussex alla pari» ha affermato l'editor fotografico di Time, Dilys Ng. Lo scatto era corredato con una breve descrizione che lo accompagnava, ma saltava la spaccatura reale della coppia. Non tutti, però, hanno ritenuto la foto fatta dai reali una mossa giusta.

Come riporta il The Sun, Eric Schiffer, presidente di Reputation Management Consultants, che ha dichiarato a Newsweek : «Meghan e Harry che ottengono un posto di copertina delle 100 persone più influenti di Time Magazine, ma questo causerà una pugnalata al cuore alla Regina e alla reputazione della monarchia, soprattutto per la loro posizione contro la corona».

L'inclusione della coppia nella lista del Time arriva sei mesi dopo aver accusato di razzismo un membro della famiglia reale nella loro intervista a Oprah.

Schiffer ha aggiunto: «La strategia costruita da Harry è quella di sparare a William ed essere visto come l'autentico principe su un palcoscenico globale, un piano magnificamente eseguito. Connettersi in modo così autentico con il pubblico globale della Generazione Z e dei Millennial e consentire loro di provare effettivamente com'è interagire con un membro della famiglia reale, è stata una strategia potente».

L'ingresso di Meghan e Harry nella rivista Time è stato elencato nella sezione "Icone" e si è unito a nomi prestigiosi che hanno anche abbellito la copertina della rivista, tra cui Barack Obama, il primo presidente nero degli Stati Uniti.

Scrivendo sul loro sito web poco dopo la diffusione della notizia, Meghan e Harry hanno dichiarato di «essere onorati di far parte del TIME di quest'anno. Ognuno di noi può cambiare le nostre comunità, tutti noi possiamo cambiare il mondo».

