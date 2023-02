Harry e Meghan invitati all'incoronazione di re Carlo: «Ma dovranno arrivare in anticipo e non usciranno sul balcone»

Harry e Meghan Markle sono stati invitati all'incoronazione di re Carlo, prevista il 6 maggio prossimo. Buckingham Palace porge un "ramoscello di ulivo" ai duchi ribelli, scrive il tabloid britannico The Sun, che cita "fonti informate", funzionari di corte secondo le quali a palazzo si "presume" che i Sussex saranno fra i duemila invitati alla cerimonia, malgrado il timore che la loro stessa presenza possa rubare la scena al sovrano.

L'ex fidanzato non le restituisce i soldi, lei si vendica mostrandolo nudo sui social: «Così tutti vedranno il tuo verme»

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati: «Lui l'ha tradita ed è andato via di casa». L'indizio social conferma la rottura

Il retroscena sull'invito

L'invito a corte è arrivato nonostante i forti risentimenti fra la coppia e la famiglia reale, che durano da anni. Le accuse di razzismo, la scelta di rinunciare ai doveri reali e di vivere in America, le incursioni su Netflix e, ultima in ordine di tempo, l'autobiografia di Harry, 'Spare' con un grappolo di amare rivelazioni, come le litigate con il fratello William.

Secondo le fonti del Sun, «non ci sono indizi che la coppia venga esclusa dai tre giorni di eventi», né dalla cerimonia di 90 minuti dell'incoronazione vera e propria a Westminster Abbey insieme alle altre teste coronate, leader mondiali e dignitari.

Il principe Harry e la consorte americana «saranno sicuramente invitati e stiamo lavorando sul presupposto che verranno», spiega al Sun una delle fonti, un funzionario che sta lavorando all'organizzazione della cerimonia. Tuttavia, «sarebbe utile se venissero un po' in anticipo, in modo che non diventi un circo proprio quel giorno», ha aggiunto la stessa fonte.

Vietato affacciarsi al balcone

Ma i duchi avranno un ruolo ufficiale all’evento? Saranno con la famiglia sul balcone di Buckingham Palace dopo l’incoronazione? In teoria la coppia non dovrebbe avere una parte rilevante, visto che ha scelto di rinunciare ai doveri ufficiali e alla vita da working member della royal family. Per questo motivo (e non solo) durante il Giubileo di Platino per i 70 anni sul trono della regina Elisabetta i Sussex rimasero confinati dietro le finestre del Palazzo reale e parteciparono solo agli appuntamenti familiari più importanti.

A maggior ragione per l’incoronazione di Carlo III le cose non dovrebbero essere diverse: la prima uscita sul balcone del nuovo sovrano ha un valore simbolico. Le persone che saranno accanto a lui formeranno l’immagine della nuova famiglia reale, rappresenteranno il nuovo volto della monarchia. Per esempio pare proprio che non ci sarà il principe Andrea, travolto dallo scandalo Epstein. Un’assenza che non sorprende nessuno. I Sussex, invece, denigrano la monarchia da anni e anche per tale ragione sembra strano che Carlo decida di averli accanto sul balcone di Buckingham Palace.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Febbraio 2023, 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA