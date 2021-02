Harry e Meghan, l'ex parrucchiere personale lancia una nuova linea di prodotti per capelli

Capelli da... famiglia reale. George Northwood, uno degli hair-stylist più apprezzati al mondo ed ex parrucchiere personale del principe Harry e di Meghan Markle, ha appena lanciato una nuova linea di prodotti per capelli.

Si chiama Undone ed è una linea di prodotti che, nel Regno Unito, sarà venduta nei diversi negozi della catena Boots. George Northwood, che oltre ad essersi preso cura di Harry e Meghan prima della 'Megxit', è anche l'hair-stylist personale di star come Alicia Vikander, Julianne Moore e Rosie Huntington-Whiteley. Come riporta l'Independent, la linea comprende shampoo, balsamo, spume, lacche, creme idratanti, piastre e un asciugacapelli. Tutti i prodotti sono a base vegana.

I prodotti saranno inizialmente venduti solo nel Regno Unito, ad un prezzo accessibile. «Non volevo creare un prodotto elitario, ma disponibile per tutti. Questa linea di prodotti è stata pensata per rispondere alle esigenze delle donne con le loro acconciature e con la loro bellezza», spiega George Northwood. Che dopo la 'Megxit' aveva affermato: «Ho amato ogni minuto passato lavorando per loro, mi hanno insegnato molto sull'uguaglianza, il rispetto della diversità e l'importanza della salute mentale».

