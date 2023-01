Meghan Markle e Harry, aria di divorzio? «Lite furiosa tra i due, interviente la polizia»

Il Principe Harry e Meghan Markle sarebbero ai ferri corti. Mentre il profilo di Harry imperversa su milioni di copie del suo libro diffuso in tutto il mondo, ecco arrivare l'indiscrezione di gossip che vedrebbe un possibile divorzio con la moglie Meghan.

Secondo quanto riportato dal magazine tedesco Frau Aktuell i Duchi di Sussex sarebbero stati protagonisti di una lite furiosa così accesa da richiedere l’intervento della polizia della contea californiana dove vivono. Il gossip sta facendo il giro del mondo anche se, al momento, non ci sono conferme o smentite dai diretti interessati così come mancano prove fotografiche dell'accaduto. Da Montecito parte la notizia che lui e la moglie non starebbero attraversando il momento sereno che tutti potrebbero immaginare alla luce del clamoroso successo editoriale.

frau aktuell magazine – 30. März 2020

(Meghan rages, Prince Harry escape from marriage!) pic.twitter.com/by4N0KB2Bp — Mace (@RoyaleVision) March 30, 2020

Il motivo della crisi

Nel mondo, adesso, ci si chiede cosa abbia acuito la crisi matrimoniale della coppia più chiacchierata del momento. Stando ai rumors del gossip, Meghan non avrebbe affatto gradito le parole che Harry ha riservato a una delle sue storiche ex, Chelsy Davy, nella sua discussa Spare, definita agli amici come «la cosa migliore che gli fosse capitata». Gelosia che, nelle ultime ore, sarebbe andata peggiorando proprio per la massima attenzione mediatica rivolta al marito e al suo libro. Gli affari che i due portano avanti insieme, però, potrebbero bloccare la volontà di chiudere un matrimonio retto anche da un importante accordo prematrimoniale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Gennaio 2023, 20:07

